Підозрюваному загрожує до 8 років тюрми

Поліцейські затримали у Хмельницькому 18-річного місцевого жителя, якого підозрюють у серії фейкових замінувань за грошову винагороду. Зокрема, він повідомив про вибухівку в Ірпінському податковому університеті, за що отримав 1500 грн. Про це у п’ятницю, 8 травня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури області.

За даними слідства, у квітні 2026 року з підозрюваним у телеграмі зв’язався невідомий, який давав йому вказівки щодо фейкових замінувань. Надалі 18-річний хмельничанин надіслав електронного листа до Ірпінського податкового університету про нібито замінування будівлі та підготовку вибуху. За це він отримав 1500 грн винагороди.

Обшуки вдома у підозрюваного (фото поліції)

Зловмисника викрили оперативники кіберполіції та СБУ. Після затримання йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.