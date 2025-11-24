Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок військовослужбовцю Ігорю К. за неправдиве повідомлення про замінування будівлі силового підрозділу ЗСУ. Обвинувачений пояснив, що зробив це, аби не повертатися на службу. За скоєне йому призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 19 листопада, інцидент стався 31 липня 2025 року. Військовий двічі зателефонував на спецлінію «102» і заявив, що приміщення одного з військових формувань у Хмельницькому нібито заміноване. Під час перевірки вибухотехніки не знайшли жодних небезпечних предметів.

У суді Ігор К. повністю визнав свою провину. Він пояснив, що після відпустки не повернувся до військової частини через сімейні обставини – мав двох малолітніх дітей, які, за його словами, проживали у складних умовах. Прийшовши до військкомату, щоб урегулювати питання служби, він дізнався, що його повернуть до попередньої частини, з командуванням якої мав конфлікти. Злякавшись цього, він і повідомив про замінування. Обвинувачений також додав, що шкодує про вчинене.

Суд врахував до помʼякшувальних обставин щире каяття, відсутність попередніх судимостей, наявність дітей та позитивні характеристики.

Суддя Олександр Дзюбак визнав військовослужбовця винним за ч. 2 ст. 259 КК України (неправдиве повідомлення про замінування), проте звільнив від реального покарання й призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.