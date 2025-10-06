Рокитнівський районний суд Рівненської області виніс вирок Івану Крупичу за неправдиве повідомлення про замінування двох відділів поліції. Чоловік розкаявся та пообіцяв більше так не робити. Замість позбавлення волі, йому призначили 1,5 року іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 1 жовтня, по обіді 1 січня 2025 року обвинувачений зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про замінування відділів поліції у Рокитному та Сарнах. За вказаними адресами прибули вибухотехніки, які все обстежили. Жодних небезпечних предметів вони не виявили.

Слідчі з’ясували, що до псевдозамінування причетний місцевий житель Іван Крупич. У суді чоловік повністю визнав свою провину. Він розповів, що у той день посварився з дружиною, начитався новин про часті випадки замінування й вирішив сам зателефонувати правоохоронцям. Зазначив, що хотів сформулювати інформацію по-іншому, але вийшло саме так, нібито відділи поліції заміновані.

Обвинувачений додав, що розкаюється у вчиненому та просив не позбавляти його волі, оскільки утримує пʼятьох неповнолітніх дітей. Запевнив, що такого більше не повториться.

Суддя Оксана Верзун визнала Івана Крупича винним за ч. 2 ст. 259 КК України (неправдиве повідомлення про замінування) й призначила 1,5 року іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.