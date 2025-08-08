У Рівному двоє чоловіків запустили салют на територї школи №25

Рівненський міський суд виніс вирок Анатолію М., який запустив салют на території школи та погрожував підірвати поліцейських гранатою. Чоловік уник покарання за скоєне, оскільки мобілізувався до ЗСУ. Про це йдеться у вироку суду від 28 липня.

Інцидент стався 9 квітня 2025 року близько 21:30 на вулиці Євгена Коновальця у Рівному. За даними слідства, обвинувачений зі ще одним чоловіком запустив салют на території школи №25. Піротехнічний виріб спричинив гучні вибухи та спалахи, чим порушив громадський спокій.

Через три дні після події поліцейські розшукали порушника та провели обшук у його помешканні. Саме тоді чоловік привів у бойове положення ручну осколкову гранату М-67 та погрожував її підірвати. Як зʼясувалося, обвинувачений привіз боєприпас з полігону, де раніше проходив військову службу на посаді навідника кулеметного взводу.

У суді Анатолій М. повністю визнав свою вину. Він висловив каяття та запевнив у намірі повернутися до лав Збройних сил для продовження служби.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав рівнянина винним у хуліганстві, насильстві щодо працівників правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 263 КК України), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового терміну. На цей період нагляд за виконанням покладених обовʼязків здійснюватиме командир військової частини обвинуваченого. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану використання та продаж петард і феєрверків в Україні заборонені. За порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.