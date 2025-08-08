Підозрюваний у запуску салюту і погрозах поліції рівнянин мобілізувався до ЗСУ
Чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся
Рівненський міський суд виніс вирок Анатолію М., який запустив салют на території школи та погрожував підірвати поліцейських гранатою. Чоловік уник покарання за скоєне, оскільки мобілізувався до ЗСУ. Про це йдеться у вироку суду від 28 липня.
Інцидент стався 9 квітня 2025 року близько 21:30 на вулиці Євгена Коновальця у Рівному. За даними слідства, обвинувачений зі ще одним чоловіком запустив салют на території школи №25. Піротехнічний виріб спричинив гучні вибухи та спалахи, чим порушив громадський спокій.
Через три дні після події поліцейські розшукали порушника та провели обшук у його помешканні. Саме тоді чоловік привів у бойове положення ручну осколкову гранату М-67 та погрожував її підірвати. Як зʼясувалося, обвинувачений привіз боєприпас з полігону, де раніше проходив військову службу на посаді навідника кулеметного взводу.
У суді Анатолій М. повністю визнав свою вину. Він висловив каяття та запевнив у намірі повернутися до лав Збройних сил для продовження служби.
Суддя Дмитро Яковлєв визнав рівнянина винним у хуліганстві, насильстві щодо працівників правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 263 КК України), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового терміну. На цей період нагляд за виконанням покладених обовʼязків здійснюватиме командир військової частини обвинуваченого. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, що під час дії воєнного стану використання та продаж петард і феєрверків в Україні заборонені. За порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.