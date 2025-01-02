Інцидент стався на проспекті Соборності в Луцьку

Поліцейські розшукали чоловіка, який запустив феєрверки в Луцьку у новорічну ніч. На порушника склали постанову, яка передбачає до 255 грн штрафу. Про це повідомила 2 січня пресслужба поліції Волині.

«Під час моніторингу соцмереж ми виявили відео, на якому видно запуск піротехнічного засобу з вікна квартири по проспекту Соборності в Луцьку. Поліцейські зʼясували, що трапилось це 1 січня близько 2:30. Порушника встановили. Ним виявився 34-річний місцевий житель», – розповіла речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук.

На відео потрапив уривок запуску феєрверків:

На лучанина винесли адміністративну постанову за ч.1 ст.182 КУпАП (порушення вимог законодавства щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях). Санкція статті передбачає винесення попередження або від 85 до 255 грн штрафу.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану використання та продаж петард і феєрверків в Україні заборонені. За порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.