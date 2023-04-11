Салюти та петарди з низьким порогом шуму досі можна використовувати

Від вівторка, 11 квітня, в Україні заборонили використовувати, продавати та передавати салюти, феєрверки та петарди. Крім того, заборона поширилась і на проведення заходів із піротехнікою та вибуховими речовинами, повідомив заступник керівника комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Законопроект №7438 передбачає посилення контролю щодо використання салютів, петард та феєрверків, які можуть негативно вплинути на психіку українців в умовах війни.

«За №7438 – посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів (заборона салютів) проголосували 290 депутатів», – повідомив Ярослав Железняк.

Зазначається, що в Україні досі дозволяється використовувати та поширювати піротехніку, яка має рівень шуму нижчий за 60 дБ. Крім того, салюти та інші піротехнічні засоби дозволяється використовувати Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Зазначимо, у Львові ще з 2015 року діє заборона на використання та продаж феєрверків, салютів та інших піротехнічних виробів під час святкових заходів. Тимчасову заборону на використання піротехніки у Львові вперше запровадили в липні 2014 року.