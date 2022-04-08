Поліцейським чоловік пояснив, що запустив салюти для дітей

Поліція затримала 38-річного мешканця Чернівців, який у період воєнного стану запустив феєрверк. На чоловіка поскаржилися місцеві мешканці, які побачили і зняли на відео запуск салюту ввечері четверга, 8 квітня. Знайшли чоловіка і вручили йому повістку вже наступного дня вранці.

Як у п'ятницю, 8 квітня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, відео з салютами поширили у соцмережах мешканці Чернівців, яких обурило використання піротехніки у воєнний час. Поліцейські з’ясували, що феєрверки запускав зі свого двора 38-річний чернівчанин.

«Чоловік пояснив поліцейським, що мав удома піротехніку і діти попросили показати їм салюти. Не подумавши про наслідки, він використав феєрверки. При цьому чернівчанин порушив правила безпеки», – йдеться у повідомленні поліції.

На 38-річного чоловіка склали протокол за статтею 195-6 КУпАП (порушення порядку використання піротехнічних засобів). Протокол скерують до суду. Крім того, правоохоронці запросили порушника до військкомату, де йому вручили повістку.