Так званий «Рудий ліс» вважається ж настільки забрудненим, що туди не пускають навіть працівників ЧАЕС

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео на якому зафіксовані окопи та капоніри, які нарили солдати російської армії під час захоплення зони Чорнобильської АЕС. Відповідне відео оприлюднене на Facebook відомства.

Як відомо, у перший день війни, 24 лютого, російські військові увійшли на територію Чорнобильської АЕС. Згодом стало відомо, що зону відчуження російські війська використовували як базу для зберігання десятків тонн артилерійських снарядів.

Крім того, стало відомо, що під час наступу на Чорнобильську АЕС, російські військові проїхали бронетехнікою через «Рудий ліс» (Це територія, яка взяла на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора в 1986 році. Висока доза радіації призвела до загибелі дерев, вони забарвилися у буро-червоний колір). Тоді росіяни підняли хмари радіоактивного пилу, а самі не використовували жодного протирадіаційного спорядження. Через радіоактивний пил військовослужбовці путінської армії могли отримати внутрішнє радіаційне опромінення.

Повідомлялося також, що росіяни вирішили окопатися в «Рудому лісі» біля ЧАЕС, для захисту від імовірного наступу українських військових. Зазначимо, що територія навколо Чорнобиля закрита для всіх, окрім працівників ЧАЕС і тих, хто має спецдозвіл. Так званий «Рудий ліс» вважається ж настільки забрудненим, що туди не пускають навіть працівників атомної станції.

31 березня росіяни, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у зоні відчуження, почали покидати територію і колонами відходити до білоруського кордону. Вже 1 квітня зафіксовано першу смерть російського солдата від променевої хвороби. Ще 73 – перебувають в білоруському шпиталі у важкому стані.