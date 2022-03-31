У четвер, 31 березня, росіяни, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, почали покидати територію і колонами йти до білоруського кордону. Також є дані про формування колони військових з міста Славутич. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції. Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів», – написав «Енергоатом».

Держпідприємство оприлюднило «акт прийому і передачі ЧАЕС», який склали та підписали окупанти. У ньому вказано, що вони з 24 лютого до 31 березня «здійснювали охорону об’єкту», а адміністрація ЧАЕС немає до них претензій.

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«Енергоатом» також вказав, що підтвердилася інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які росіяни будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

«Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого, у перший день війни, російські військові увійшли на територію Чорнобильської АЕС. Розвідка повідомляла, що росіяни готують теракт на Чорнобильській атомній електростанції, зокрема планують створити техногенну катастрофу.

А 28 березня стало відомо, що поблизу Зони відчуження ЧАЕС російські війська транспортують та зберігають десятки тонн артилерійських снарядів. Це загрожує екологічній безпеці усього світу, адже вони використовують старі боєприпаси, які можуть здетонувати в будь-який момент.