Російські війська, які контролюють АЕС, планують створити техногенну катастрофу і звинуватити в них Україну

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що президент РФ Владімір Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції. Російські війська, які контролюють АЕС, планують створити техногенну катастрофу, відповідальність за яку перекладуть на Україну.

Зараз ЧАЕС знеструмлено і відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)

«Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки. Окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенко, зайшли «білоруські спеціалісти». Серед них, під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту», – повідомили у ГУР.

Нагадаємо, останніми днями російська армія завдала ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічному інституту, де є експериментальний ядерний реактор.

«Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові «докази» на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС», – повідомили розвідники.

Такі плани російської влади пояснюють тим, що Путін не може отримати бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, тому готовий вдатися до ядерного шантажу.

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