Російські війська окупували територію ЧАЕС 24 лютого

Через дії російських окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена. Без електроенергії залишилося й сусіднє місто Славутич. За інформацією Укренерго, аварійне відключення сталося приблизно об 11:22.

Як повідомили в НЕК «Укренерго», Чорнобильська АЕС, яка з 24 лютого тимчасово окупована російськими військами, повністю знеситрумленаю Через бойові дії «Укренерго» не може провести ремонтні роботи на території станції та відновити енергоживлення. Крім цього, без струму залишилося й місто Славутич, що розташоване за 55 км від Чорнобиля.

За інформацією ДП «Енергоатом», окупанти пошкодили високовольтну лінію 750 кВ ЧАЕС – Київська. Таким чином, Чорнобильська станція та всі ядерні об‘єкти Зони відчуження залишилися без електропостачання.

«На сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи», – повідомили у «Енергоатомі».

За інформацією Укренерго, для забезпечення живлення систем, які є важливими для безпеки, на майданчику ввімкнули аварійні дизель-генератори. За умови безвідмовної роботи, запасу дизельного палива на дизель-генераторах вистачить на 48 годин.

Також у повідомленні зазначено, що знеструмлення ДСП «Чорнобильська АЕС» унеможливлює контроль параметрів ядерно та радіаційної безпеки на об’єктах підприємства.

Через знеструмлення на ЧАЕС не працює вентиляція, тому в есь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу опромінення. Також не працює система пожежогасіння.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни захопили територію ЧАЕС разом із персоналом. У Міжнародній агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що ситуація на станції після її окупації погіршується: персонал станції не змінювався впродовж двох тижнів, а сама агенція втратила з’язок зі своїм моніторинговим обладнанням.

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