Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) припинили передачу даних до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомила у вівторок, 8 березня, агенція Reuters.

Генеральний директор МАГАТЕ зазначив, що віддалену передачу даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, було втрачено. Гарантії відносяться до сфери роботи МАГАТЕ, спрямованої на відстеження ядерного матеріалу.

Російські загарбники 24 лютого безпідставно напали на Україну. ЧАЕС стала одним з об’єктів, які загарбники захопили в перший день війни.

Нагадаємо, що також під контролем російських терористів перебуває Запорізька АЕС.