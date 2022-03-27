Дії росіян поблизу ЧАЕС створюють загрозу для екологічної безпеки країн світу

Поблизу Зони відчуження ЧАЕС російські війська транспортують та зберігають десятки тонн артилерійських снарядів, що створює загрозу для екологічної безпеки країн світу. Окупанти ігнорують загрозу пошкодження ізоляційних споруд над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу збройних сил РФ з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області Республіки Білорусь. Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук заявила, що окупанти використовують старі боєприпаси, які можуть здетонувати навіть просто при завантаженні та перевезенні, пише LB.ua.

«Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються російськими окупантами через місто Прип’ять в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС. В місті Чорнобиль сотні тон боєприпасів», – повідомила міністерка.

Через дії росіян в зоні відчуження зайнялися масштабні лісові пожежі, а гасити їх неможливо через захоплення території ворожими військовими.

«Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які вітер може перенести на значні відстані, що загрожує радіацією Україні та іншим європейським країнам. Втрата контролю над зоною відчуження та неможливістю повноцінного гасіння пожежі може загрожувати радіаційним об’єктам на цій території», – зазначила Верещук.

За її словами, у контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців. Тому Україна вимагає від Радбезу ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні відчуження, біля Чорнобильської АЕС, через бойові дії сталося понад 30 пожеж. Станом на 27 березня, горить вже 10 тис. гектарів лісу. Через це підвищення рівня радіації може бути не лише в Україні, але і Європі та Білорусі.