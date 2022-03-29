Російські військовослужбовці могли отримати внутрішнє радіаційне опромінення через радіоактивний пил у повітрі Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомило Reuters із посиланням на співробітників ЧАЕС у понеділок, 28 березня.

Місяць тому, під час наступу на Чорнобильську АЕС, російські військові проїхали бронетехнікою через «Рудий ліс» (Це територія, яка взяла на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора в 1986 році. Висока доза радіації призвела до загибелі дерев, вони забарвилися у буро-червоний колір). Тоді росіяни підняли хмари радіоактивного пилу, а самі не використовували жодного протирадіаційного спорядження.

На думку співробітників станції, такий вчинок є самогубством, оскільки пил, який разом із повітрям вдихали військові, мав спричинити внутрішнє опромінення їхніх тіл.

Нагадаємо, 24 лютого, у перший день війни, російські військові увійшли на територію Чорнобильської АЕС. Розвідка повідомляла, що росіяни готують теракт на Чорнобильській атомній електростанції, зокрема планують створити техногенну катастрофу.

А 28 березня стало відомо, що поблизу Зони відчуження ЧАЕС російські війська транспортують та зберігають десятки тонн артилерійських снарядів. Це загрожує екологічній безпеці усього світу, адже вони використовують старі боєприпаси, які можуть здетонувати в будь-який момент. Тим не менше, окупанти ігнорують загрозу пошкодження ізоляційних споруд над четвертим енергоблоком ЧАЕС.