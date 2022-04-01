Росіяни копали окопи у Рудому лісі, який є найбільш радіоактивною ділянкою за межами 4 енергоблоку

Зафіксовано першу смерть російського солдата від променевої хвороби. Ще 73 – перебувають в білоруському шпиталі у важкому стані. Російські військові, які тримали в окупації Чорнобильську АЕС, а також копали окопи в радіоактивному Рудому лісі, отримали чималу дозу радіації. Після цього їх масово почали шпиталізовувати у гомельський центр радіаційної медицини.

«Згідно з опублікованими Військово-медичною службою РФ даними, зафіксовано першу смерть військовослужбовця РФ у Чорнобилі від променевої хвороби. Ще 26 людей госпіталізовано та 73 у важкому стані відправлено до госпіталів для вимушеного відновлення», – повідомляє Ukrnews.

Видання додає, що для захоплення ЧАЕС Росії були потрібні не лише військові, а й фізики-ядерники, фахівці, які б пояснили про небезпеку і допомогли уникнути опромінення. Не враховувавши небезпеки, російська армія отримала великі дози радіаційного опромінення.

30 березня на білоруському телеграм-каналі «Беларускі Гаюн» повідомили, що до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини в Гомелі масово привозять російських солдатів.

«Російська армія спішно покидає Чорнобильську «зону відчуження» після серії інцидентів у Рудому лісі, найбільш радіоактивній території. За 4 тижні вже десятки російських солдатів постраждали від важкої форми променевої хвороби через вплив радіації під час окопування в заражених районах навколо ЧАЕС, зараз їх масово доставляють у гомельський центр радіаційної медицини», – повідомили у Telegram.

Цю інформацію підтвердив і Генштаб ЗСУ: «Розміщено нібито “поранених” військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження».

Нагадаємо, 24 лютого, у перший день війни, російські військові увійшли на територію Чорнобильської АЕС. А 28 березня стало відомо, що поблизу зони відчуження ЧАЕС російські війська привезли десятки тонн артилерійських снарядів. 1 квітня підрозділ російських окупаційних військ покинув Чорнобильську АЕС, захопивши в полон українських нацгвардійців.