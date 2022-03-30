Російські військові могли отримати дозу опромінення в Чорнобилі

У білоруський республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини регулярно привозять російських солдатів. Про це за посиланням на Telegram-канал «Беларускі Гаюн» пише LB.ua.

«Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів у Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. З фотографії видно, що в машинах є люди. Зазначимо, що в цьому центрі на регулярній основі привозять російських солдат», – інформує видання.

Своєю чергою, голова асоціації чорнобильських туроператорів України Ярослав Ємельяненко висловив думку, що російські окупанти зазнали радіаційного опромінення, коли облаштовували собі позиції в надзвичайно радіоактивному Рудому лісі.

«Чергову партію опромінених радіацією російських терористів, що захопили Чорнобильську зону, сьогодні привезли в білоруський центр радіаційної медицини у Гомелі. Накопалися окопів в Рудому лісі, с*ки? Тепер живіть із цим залишок свого короткого життя», – написав він.

Ємельяненко наголосив, що є спеціальні правила знаходження на цій території, обов'язкові для виконання.

«Бо радіація це фізіка – вона працює без урахування статусів чи погонів. При наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів, можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп», – додав він.

Як інформував ZAXID.NET, 24 лютого, у перший день війни, російські військові увійшли на територію Чорнобильської АЕС. Розвідка повідомляла, що росіяни готують теракт на Чорнобильській атомній електростанції, зокрема планують створити техногенну катастрофу.

А 28 березня стало відомо, що поблизу Зони відчуження ЧАЕС російські війська транспортують та зберігають десятки тонн артилерійських снарядів. Це загрожує екологічній безпеці усього світу, адже вони використовують старі боєприпаси, які можуть здетонувати в будь-який момент. Однак, окупанти ігнорують загрозу пошкодження ізоляційних споруд над четвертим енергоблоком ЧАЕС.

Нагадаємо, раніше у «Енергоатомі» повідомили, що російські загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження

Зазначимо, що територія навколо Чорнобиля закрита для всіх, окрім працівників ЧАЕС і тих, хто має спецдозвіл. Так званий «Рудий ліс» вважається ж настільки забрудненим, що туди не пускають навіть працівників атомної станції.