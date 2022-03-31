Росіяни захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти у Зоні відчуження 24 лютого

Підрозділ російських окупаційних військ покинув Чорнобильську АЕС. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

«На поточний момент сторонні особи на майданчику Чорнобилької АЕС не перебувають», – йдеться у повідомленні.

Таким чином підтвердилась інформація про покидання окупантами району ЧАЕС. Раніше стало відомо, що росіяни, які у перший день війни захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.

В той самий час, Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» інформує, що покидаючи територію Чорнобильської АЕС, російські окупанти забрали нацгвардіців, яких утримували у полоні з 24 лютого.

24 лютого, у перший день війни, російські військові увійшли на територію Чорнобильської АЕС. Розвідка повідомляла, що росіяни готують теракт на Чорнобильській атомній електростанції, зокрема планують створити техногенну катастрофу.

Також повідомлялося, що поблизу Зони відчуження ЧАЕС російські війська транспортують та зберігають десятки тонн артилерійських снарядів. Це загрожує екологічній безпеці усього світу, адже вони використовують старі боєприпаси, які можуть здетонувати в будь-який момент.