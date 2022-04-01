Окупанти в машину навіть завантажили сервізи, виделки, ложки, тарілки, які були в готелі

Підрозділи російських окупаційних військ перед тим, як 31 березня покинути Чорнобильську атомну електростанцію, зайнялись мародерством. Про це повідомив в ефірі спільного інформаційного марафону голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко, інформує ТСН.

За його словами, перед відходом окупанти змусили працівників ЧАЕС підписати акт прийому-передавання станції. І погрожували, що якщо цього не відбудеться, то вони заберуть співробітників з собою до Білорусі. А після підписання акту окупанти зайнялися мародерством на ЧАЕС.

«Почали виносити цінні речі, пакувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, та частково виїжджати… Вони розікрали більш-менш цінні речі — комп'ютери, якісь там кавоварки, чайники… Окупанти в машину навіть завантажили сервізи, виделки, ложки, тарілки, які були в готелі», – розповів Крамаренко.

Він також повідомив, що наразі на ЧАЕС перебуває 59 працівників станції. Вони оглянули територію станції – російських окупантів не виявили. Але за межі ЧАЕС не виходили, адже там може бути небезпечно, зокрема замінована територія.

Як інформував ZAXID.NET, увечері 31 березня Державне агентство України з управління Зоною відчуження повідомило, що російсько-окупаційні війська покинули майданчик Чорнобильської атомної електростанції, який захопили у перший день повномасштабного вторгнення Росії до України – 24 лютого.