22-річний хлопець заплатить 6,1 тис. грн штрафу за підпал трави у селі

22-річний палій трави із закарпатського села викликав рятувальників після того, як вогонь із його ділянки розповсюдився і вже почав досягати сільського цвинтаря. Пожежники загасили траву і виписали хлопцеві штраф у понад 6 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент стався у понеділок, 28 березня, у селі Сімер Перечинського району. Відомо, що пообіді 22-річний місцевий мешканець вирішив поприбирати на власному обійсті та підпалив сухостій. «Через вітер полум’я швидко розповсюдилось територією та вже почало наближатись до сільського кладовища. Коли залишалося якихось десять метрів, чоловік таки сам зателефонував рятувальникам», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Пожежники оперативно прибули на місце події та загасили вогонь, що охопив площу 0,5 га. 22-річному палію виписали штраф у 6,1 тис. грн. Як уточнюють в Управління ДСНС Закарпаття, з початку березня 2022 року рятувальники вже склали закарпатців 37 протоколів за спалювання сухої трави.

Зазначимо, і ДСНС, і керівництво військових адміністрацій західних областей України вже неодноразово зверталися до місцевих мешканців із проханням перестати палити суху траву. За інформацію про паліїв навіть пропонують винагороду. Зокрема, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв заплатити 10 тис. грн людині, яка затримає палія сухої трави та запише його вибачення на відео. Мешканцям Поляни, що на Закарпатті, пропонують виплачувати 5 тис. грн за затриманого палія трави, або надання доказів про підпал. Раніше про подібну ідею заявили у Рівненській області: мешканцям Здолбунова обіцяють 100 доларів винагороди за зловленого палія сухої трави. Про подібну ініціативу заявив і міський голова Сарн Руслан Серпенінов, оголосивши винагороду 5 тис. грн за впійманого палія трави.