Мешканець Хмельницького їздив на закупки наркотиків у Киїів

У Хмельницькому поліція затримала 20-річного закладчика наркотиків, який мав при собі 20 стіків із важким синтетичним наркотиком PVP і кілька брошур проти наркоманії, алкоголізму та куріння. Відомо, що мешканець Хмельницького робив закупки наркотиків у Києві, а вдома фасував їх і продавав через Telegram.

Як у середу, 23 березня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, у 20-річного закладчика вилучили 20 стіків з важким синтетичним наркотиком PVP, пластикову місткість із ще не розфасованим PVP вагою 90 г, пакет з порожніми стіками для фасування, електронні ваги та мобільний телефон. Крім того, у хлопця при собі були брошури про шкоду наркотиків, куріння та алкоголю.

«Оперативники встановили, що хмельничанин розповсюджував наркотики за допомогою одного із телеграм-каналів. За оптовими партіями наркотиків особисто їздив до Києва», – додають у поліції.

Правоохоронці оголосили 20-річному хмельничанину про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За скоєне хлопцеві загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.