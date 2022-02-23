Зловмисники поширювали наркотики у Кам’янці-Подільському, Дунаївцях та Шепетівці

На Хмельниччині правоохоронці викрили діяльність угрупування, учасники якого оптом купували наркотики в інтернеті, а після того фасували їх і розповсюджували через «закладки» в Кам’янці-Подільському, Дунаївцях та Шепетівці. Під час обшуків у двох учасників злочинної групи поліцейські знайшли понад 100 згортків з різними наркотиками.

Як повідомила прес-служба поліції області, до складу групи наркоторговців входило п’ятеро людей. У середу, 23 лютого, у фігурантів провели шість санкціонованих обшуків, під час яких вилучили понад 100 згортків з різними наркотиками. Двох зловмисників, які виконували функції «закладчиків», затримали. «Поліцейські встановили, що фігуранти замовляли оптові партії синтетичних наркотиків в інтернеті, а рослинного походження — вирощували самі. Після цього фасували амфетамін, канабіс та PVP на окремі дози і збували методом «закладок» у Кам’янці-Подільському, Дунаївцях та Шепетівці. Гроші за наркотики чоловіки отримували на електронні гаманці. Середній місячний заробіток зловмисників складав близько 100 тис. грн», – уточнили в поліції.

Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення затриманим підозри за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків). Санкція цієї статті передбачає до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Правову кваліфікацію діям інших фігурантів дадуть після проведення всіх експертиз.