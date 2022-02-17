Злодіїв затримали через декілька днів після крадіжки у Хмельницькому

В період з 11 по 13 лютого в Хмельницькому іноземці обікрали квартиру місцевих мешканців. Господарі в цей час були у від’їзді. Злодії винесли ювелірні і хутрові вироби з помешкання, зламавши замок на вхідних дверях.

Як повідомили у прокуратурі, троє грузинів і вірмен вибрали вдалий час, коли господарів не було вдома, завчасно вивчили мікрорайон, де планували злочин, і проникли у квартиру хмельничан. «Зловмисники винесли ювелірні вироби, електроінструмент, хутряний одяг. Вартість вкраденого правоохоронці оцінили в 50 тис. грн. Чоловіки проникли у помешкання, скориставшись тривалою відсутністю господарів. Вони ретельно готувалися до вчинення злочину — взяли необхідні інструменти для проникнення у помешкання, вивчили прилеглу територію. До квартири крадії потрапили, пошкодивши серцевину замка вхідних дверей», — розповіли в поліції області.

Чоловіків затримали за ч. 3 ст. 185 ККУ через декілька днів після злочину. Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід — тримання під вартою. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.