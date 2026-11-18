Закону про НМТ-2027 депутати досі не прийняли

У 2027 році вступники можуть отримати можливість повторно скласти національний мультипредметний тест (НМТ), щоб покращити результат. Однак обрати кращий бал із двох спроб не вдасться: якщо абітурієнт вирішить перескласти тест, для вступу врахують лише результат останнього тестування. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в інтерв’ю ZN.UA.

За словами Тетяни Вакуленко, у разі запровадження повторного тестування вступники зможуть пройти НМТ ще раз. Водночас попередній результат не зберігатиметься для вибору: до конкурсного відбору зарахують бал, отриманий під час останньої спроби. Тобто навіть якщо повторне тестування виявиться менш успішним, ніж перше, вступник не зможе повернутися до попереднього результату.

Очільниця УЦОЯО також зауважила, що можливість покращити результати тестування є і за чинної системи. Якщо вступник не задоволений своїми балами, він може підготуватися краще та повторно пройти тестування наступного року.

Остаточний формат національного мультипредметного тесту на 2027 рік ще не визначили. Найближчим часом Верховна Рада має розглянути законопроєкти, які пропонують різні моделі проведення іспиту.

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Один із варіантів передбачає збереження нинішньої системи з чотирма предметами. Інший пропонує скоротити тестування до трьох дисциплін, а математику зробити необов’язковою для всіх вступників.

Раніше у Верховній Раді також пропонували проводити НМТ із трьох обов’язкових предметів: української мови, математики та історії України. У такому разі четвертий предмет на вибір планують скасувати.

Остаточне рішення щодо структури та правил проведення НМТ-2027 залежатиме від ухвалених законодавчих змін.