Своїх жертв зловмисники знаходили в інтернеті

34-річний мешканець Кам’янець-Подільського району разом із двома спільниками організував на Хмельниччині обмін гірших автомобілів на кращі через інтернет. Він пропонував власникам авто обміняти їх на новіші за невелику доплату. Проте фактично потерпілі отримували автомобілі з підробленими документами і ще доплачували за це кошти.

У середу, 16 лютого оперативники та слідчі провели 30 санкціонованих обшуків на території Хмельницької та Вінницької областей. «Наразі поліцейські встановили причетність угруповання до шести фактів незаконного набуття права власності на транспортні засоби. На місці вилучили автомобілі потерпілих, фіктивні договори купівлі-продажу, записи, бланки, печатки, автомобільні номери, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 1,2 млн грн», – зазначають у поліції.

Під час обшуків у підозрюваних також вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи та ключі від авто. В цілому поки правоохоронцям вдалося довести незаконні дії підозрюваних на суму майже 700 тис. грн.

Як повідомили у прокуратурі області, за фактами шахрайства та незаконного заволодіння транспортними засобами, вчинених за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 ККУ трьом жителям Хмельниччини оголосили підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.