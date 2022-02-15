П`яний хмельничанин став причиною аварії на вулиці Перемоги у Хмельницькому

У понеділок, 14 лютого близько 17:00 на вулиці Перемоги у Хмельницькому 31-річний хмельничанин на Renault в’їхав у автомобіль Peugeot. Драгер показав 2,17 проміле алкоголю в крові винуватця аварії, що перевищує допустиму норму в 10 разів.

«Патрульні одразу вирушили на місце пригоди та встановили, що водій автомобіля Renault, не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Peugeot. У ДТП обидва автомобілі отримали механічні пошкодження», – розповіли в патрульній поліції Хмельницької області.

Під час спілкування з водієм Renault патрульні запідозрили, що водій п’яний. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою Драгеру, який показав перевищення в 10 разів. Патрульні склали адмінпротокли за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП).