Жінка загинула на місці ДТП після зіткнення авто з деревом

Шепетівський міськрайонний суд визнав 42-річного мешканця Шепетівка винним у аварії, в якій загинула його дружина. Чоловік сів за кермо п’яним і, обганяючи зустрічний автомобіль, на швидкості в’їхав у дерево. За інформацією поліції, швидкість авто становила 115-120 км/год, а сам водій у момент зіткнення перебував у нетверзому стані.

ДТП із подружжям із Шепетівки сталася 24 вересня на дорозі між селами Білопіль та Ленківці. Шепетівчанин напідпитку їхав за кермом власного автомобіля Opel. Після невдалої спроби обгону авто занесло і воно з’їхало у лісосмугу, де влетіло в дерева. Швидкість автомобіля була близько 115-120 км/год. Дружина водія, що сиділа на передньому пасажирському сидінні, загинула на місці ДТП.

Як повідомили у Хмельницькому апеляційному суді, чоловік свою вину визнав, розповівши, що того дня заїхав до батька, де випив горілки. З його слів, коли прийшла дружина й попросила завезти її у село, він не сказав, що випив, і сів за кермо. Донька ж загиблої заявила, що необхідності їхати кудись того дня не було, вона звернула увагу на те, що вітчим не раз сідав п’яним за кермо. Судово-медична експертиза виявила у крові обвинуваченого 2,06% алкоголю, що в 10 разів перевищує допустиму норму. Як сказано у вироці, під час прийняття рішення суд врахував, що грубе порушення правил дорожнього руху і керування у стані алкогольного сп’яніння чоловіком стало причиною загибелі його дружини.