Чоловік при собі мав понад 40 згортків для майбутніх закладок у Хмельницькому

Мешканець Хмельницького отримав 9 років позбавлення волі за збут та зберігання наркотиків у особливо великих розмірах. Поліцейські затримали 26-річного чоловіка у липні 2019 року біля відділення «Нової пошти». Він саме отримав посилку і поводив себе підозріло, намагаючись її заховати. Під час обшуку у наркоторговця знайшли 35 згортків з амфетаміном та 5 згортків з екстазі.

Апеляційний суд Хмельницької області залишив без змін рішення суду першої інстанції у справі наркоторговця із Хмельницького. Як повідомили у прокуратурі області, 26-річний хмельничанин проведе 9 років у тюрмі. Правоохоронці затримали Владислава Петрова в липні 2019 року на вулиці Героїв Чорнобиля. При собі він мав 35 згортків з амфетаміном та 5 згортків з екстазі. У квартирі зловмисника поліцейські знайшли ще 100 закладок з амфетаміном, «сіллю», «екстазі» та понад 200 грам марихуани. Загальна вартість вилучених наркотиків становила понад 60 тис. грн.

У телефоні затриманого слідчі знайшли фотографії, які були зроблені перед затриманням. На фото зафіксовані вісім місць, де мали бути розміщені наркотики. В телеграм він вів переписку про розповсюдження наркотичних речовин. Правоохоронці встановили три акаунти, з якими він переписувався про продаж pакладок.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 ККУ (придбання, збут наркотиків в особливо великих розмірах). Такі дії караються позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.«В підсумку Владислав Петров отримав мінімальний термін ув'язнення за цією статтею – 9 років тюрми з конфіскацією всього майна, крім житла. Під час ухвалення вироку суд врахував молодий вік обвинуваченого та перебування на його утриманні дитини. Ці обставини пом'якшили покарання», – йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду. Апеляційний суд Хмельницької області залишив це рішення без змін.