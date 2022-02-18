Схема із підробними Covid-сертифікатами діяла у Хмельницькому 6 місяців

У Хмельницькому дві лікарки і медсестра міської поліклініки майже півроку щотижня вносили до електронної системи охорони здоров'я «e-Health» понад 120 фальшивих записів про вакцинацію від коронавірусу місцевих мешканців. На цьому медичним працівницям вдалося заробити майже 7 млн грн.

Як розповіли у прес-службі СБУ, медпрацівниці пропонували виготовлення електронних Covid-сертифікатів без фактичного щеплення за ціну, яка коливалася від 2800 до 3200 грн за один запис. «До своєї схеми медики задіяли ще й посередників. Саме через них вони шукали собі клієнтів і передавали гроші, а також – перелік пацієнтів, які відмовилисьвакцинуватись, але були не проти отримати фальшиві сертифікати.Під час обшуків у поліклініці та за місцем проживання підозрюваних правоохоронці знайшли спискт з прізвищами бажаючих придбати Covid-сертифікат, комп’ютери та мобільні, банківські картки, пусті бланки довідок із печатками медзакладу та понад 420 тис. грн», — відзначили у СБУ.

Трьом працівницям поліклініки оголосили про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) ККУ. Триває досудове розслідування.

Окремо правоохоронці перевіряють, чи не отримували люди, які придбали незаконні Covid-сертифікати, 1 тис. грн за вакцинацію.