З кабінету лікаря вилучити підроблений документ та мічені купюри

Поліція затримала лікаря амбулаторії сімейної медицини колишнього Здолбунівського району Рівненської області на підробці сертифікату про вакцинацію та отриманні хабара. За 1500 грн 29-річний лікар сільської амбулаторії вніс неправдиві дані до електронної системи та згенерував міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Про викриття лікаря на хабарі та виготовленні фальшивого документа поліція Рівненської області повідомила у середу, 16 лютого. Напередодні 29-річному чоловікові було повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів.

«За оперативного супроводу працівників УСБУ в Рівненській області, відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області… поліцейські провели обшук у кабінеті лікаря… вилучили фальсифіковане міжнародне свідоцтво про вакцинацію, мічені гривневі купюри, ноутбук та інші речові докази», — зазначає поліція.

Слідство встановило, що лікар за 1500 гривень вніс неправдиві відомості до електронної системи охорони здоров'я та згенерував фальшивий міжнародний сертифікат про щеплення від Covid-19.

Кримінальне провадження відкрито за фактами несанкціонованих дій із інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, складання та видачі підроблених документів та за фактом прийняття неправомірної вигоди. Поліція та прокуратура наразі не повідомляють назву амбулаторії сімейної медицини, де працює підозрюваний лікар, а також і його прізвища.