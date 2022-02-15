Правоохоронці провели 12 обшуків у офісних приміщеннях, у квартирах учасників схеми та їхніх авто

СБУ викрила схему підробки ковід-сертифікатів на Львівщини. Серед клієнтів шахраїв, зокрема, були підприємці, що займаються працевлаштуванням українців за кордоном.

Як вказано у повідомленні СБУ Львівщини за 15 лютого, схему підробки документів організував львівський підприємець. Він разом зі своїми спільниками виготовляв та продавав фейкові сертифікати про вакцинацію без фактичного проведення щеплень. «Клієнтів» шукали серед особистих контактів та через оголошення в інтернеті.

Вартість підробки складала від 1 до 2 тис. грн, залежно від кількості. Найдешевше коштували «гуртові» партії. Здебільшого такі замовлення поступали від підприємців, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном.

У прокуратурі Львівщини також додають, що, за даними слідства, жителі Львівщини виготовляли та збували фальсифіковані сертифікати про вакцинацію на замовлення водіїв, які здійснювали пасажирські перевезення заробітчан за кордон.

Схема існувала більше півроку, а щомісяця шахраї виготовляли до 100 фейкових сертифікатів.

Правоохоронці провели 12 обшуків у офісних приміщеннях, у квартирах учасників схеми та їхніх авто. Тривають слідчі дії для виявлення усіх обставин та причетних до справи осіб.