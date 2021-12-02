В Україні масово оголошують вироки за підробку Covid-сертифікатів. При цьому, суди карають як медиків, які видають фальшиві сертифікати, так і людей, які на підроблених документах організували бізнес або просто купили сертифікат для себе. ZAXID.NET розповідає, як в Україні підробляють документи про вакцинацію та як карають порушників.

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Чому в Україні масово підробляють Covid-сертифікати?

Covid-сертифікати в Україні почали підробляти майже одразу після їх запровадження. Однак наприкінці літа кількість таких злочинів суттєво зросла і на це є декілька причин.

У серпні Євросоюз офіційно визнав українські сертифікати про вакцинацію, тим самим відкривши кордони вакцинованим туристам. Більшість країн ЄС відкрили кордони тим, хто повністю вакцинований або має негативний ПЛР-тест. І якщо підробка тестів – історія не нова, то документи про вакцинацію почали масово підробляти після відкриття кордонів.

Ще однією причиною підробити сертифікат, щоб не вакцинуватись, є посилення карантину в Україні. З 23 вересня, через стрімкий ріст хворих на Covid-19, уряд запровадив по всій Україні «жовту зону», а згодом більшість регіонів перейшли у «червону зону», де обмеження більш жорсткі, однак на вакцинованих вони не поширюються.

Ті, хто вакцинувався однією чи обома дозами, отримали низку послаблень й можливість відвідувати заклади культури, ресторани й ходити на роботу. Підтвердити вакцинацію можна в додатку «Дія» чи отримати паперовий сертифікат у сімейного лікаря. ZAXID.NET уже розповідав про типи Covid-сертифікатів в Україні та чим вони відрізняються.

Через невисокий показник вакцинованих педпрацівників наприкінці вересня МОЗ затвердило перелік професій, яким обовʼязково потрібно вакцинуватися від коронавірусу. До цього переліку потрапили працівники освіти, центральних органів влади, міністерств, ОДА, РДА та місцевих рад. Тож для них Covid-сертифікати тепер стали обов’язковими.

Яка відповідальність за підробку сертифікатів?

Власне, масові підробки сертифікатів про вакцинацію спонукали уряд посилити відповідальність за фальсифікацію цих документів. 22 вересня Кабмін запровадив кримінальну відповідальність за підробку документів, що стосуються щеплень. Тепер за використання фейкових Covid-сертифікатів загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн або обмеження волі до двох років.

Для лікарів штрафи більші – за підробку Covid-сертифіката їм загрожує від 34 до 68 тис. грн штрафу або позбавлення волі до 2 років. Також у таких медиків можуть забрати ліцензію.

За виготовлення таких документів із метою продажу – штраф від 85 до 170 тис. грн або три роки ув’язнення.

Як підробляють сертифікати?

Перші вироки за підробку Covid-сертифікатів в Україні оголосили ще наприкінці вересня. У топ областей, де найчастіше підробляють Covid-сертифікати, увійшли Волинь, Київ, Львівська та Рівненська області.

До прикладу, мешканець Івано-Франківська знайшов у інтернеті бланк про щеплення з реквізитами міської лікарні, завантажив його і за допомогою спеціальних програм заповнив. Потім порушник роздрукував сертифікат та підробив підпис лікаря. Потім він намагався перетнути кордон із Польщею у пункті пропуску «Рава-Руська–Гребенне» і показав прикордонникам підроблений Covid-сертифікат. Працівники прикордонслужби просканували документ і зрозуміли, що він фальшивий. За це порушення мешканець Івано-Франківська отримав 850 грн штрафу.

На Дніпропетровщині суд оголосив перший вирок лікарці, яка внесла фальшифі дані в реєстр МОЗ і сфальсифікувала документ про вакцинацію. Лікарці присудили 34 тис. грн штрафу та позбавили права працювати в медицині впродовж року.

Днями у Львові викрили схему підробки сертифікатів про вакцинацію від Covid-19, які шахраї видавали від імені міських лікарень. Ддані про вакцинацію цих людей не вносили в електронну систему охорони здоров’я, що унеможливлює видачу електронного сертифіката. Особи, на яких були оформлені підроблені документи, взагалі не звертались у медичний заклад, адже дані про пацієнтів, яким проводиться вакцинація, фіксуються у спеціальних журналах, а лікарі, які начебто видали сертифікат, не є працівниками медичних закладів.

За скільки пропонують купити сертифікат?

Чи не щодня СБУ звітує про викриття шахраїв, які підробляють документи про вакцинацію. Переважно такими документами торгують у закритих групах та Telegram-каналах. При цьому, вартість підробок відрізняється. Наприклад, шахраї з Хмельниччини продавали сертифікати за 5 тис. грн, а на Львівщині – від 1 тис. грн.

За даними голови комітету з питань здоров’я нації Верховної Ради України, народного депутата Михайло Радуцького, купити фальшивий паперовий Covid-сертифікат в Україні коштує в середньому 2 тис. грн. Електронні пропонують придбати дещо дорожче – від 2,5 тис. грн.

Як перевіряють сертифікати?

У Міністерстві цифрової трансформації запевняють, що внести фальшиві дані про вакцинацію в «Дію» не можливо, адже програма відображає інформацію тільки з офіційних реєстрів. Для того, щоб фейковий сертифікат з’явився в «Дії», лікар має внести неправдиві дані в Електронну систему охорони здоров’я й зробити це непомітно – не можна, запевняють у Мінцифри, адже лікар особисто підписує документ.

Речник Західного управління Держприкордонслужби України Роман Павленко розповів ZAXID.NET, що українці частіше підробляють паперові Covid-сертифікати, аніж електронні, однак перетнути кордон із фальшивим сертифікатом про вакцинацію фактично неможливо.

«Прикордонники мають спеціальні пристрої Safe Border, які під час зчитування QR-коду на документі перевіряють, чи занесені дані про вакцинацію цієї людини до єдиної медичної системи. Якщо виявляємо порушника, викликаємо на місце поліцію, яка відкриває кримінальне провадження», – пояснив ZAXID.NET Роман Павленко.

«Вакциновані теж хворіють»

Підроблення сертифікатів про вакцинацію породжує ще одну проблему – викривлену статистику хворих, зокрема, госпіталізованих із вакцинацією і без.

У місті Ізмаїл Одеської області до лікарні у важкому стані потрапила пацієнтка із Covid-19. При цьому, у неї був сертифікат про вакцинацію двома дозами. Втім, пацієнтці ставало гірше й згодом до неї направили медичну комісію. Під час огляду пацієнтка зізналася, що не робила щеплення. За цим фипадком поліція Ізмаїла відкрила кримінальне провадження, але справа не рухається, бо слідчі не мають змоги допитати жінку.

За офіційною статистикою МОЗ, до лікарень із коронавірусом потрапляють менше 5% щеплених пацієнтів. Переважно вони мають супутні захворювання, захворіли одразу після вакцинації або отримали лише одну дозу й імунітет не встиг виробитись.

У світі теж підробляють

Із проблемою підробки документів про вакцинацію зіткнулася не лише Україна. За даними Deutsche Welle, у Великій Британії фальшифий сертифікат пропонують купити за 113 євро, в Іспанії – за 40 євро, а в Нідерландах – за 50-60 євро. В Греції 10 медцентрів підозрюють у видачі підроблених Covid-сертифікатів. За це їм загрожує штраф до 5 тис. євро.

У Франції шахраї зламали акаунти лікарів й видавали фальшиві Covid-паспорти та негативні тести на коронавірус. За таку підробку шахраям загрожує ув’язнення та штраф до 45 тис. євро.

Нещодавно у Болгарії викрили масштабну схему виготовлення фальшивих Covid-сертифікатів, які продавали за 265 доларів США.

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