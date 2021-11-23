За підробку документів затриманому загрожує п'ять років ув'язнення

31-річний мешканець Яворова друкував у себе вдома підроблені Covid-сертифікати. Підробки зловмисник продавав міжнародним перевізникам, а ті перепродували їх пасажирам автобусів, повідомила прес-служба прокуратури у вівторок, 23 листопада.

За даними слідства, підробки 31-річний мешканець Яворова робив сам вдома. Під час обшуків, правоохоронці знайшли у нього печатки з іменами лікарів та медичних установ, кілька десятків свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу, а ще порожні бланки.

За даними поліції, чоловік продавав підробки по 1 тис. грн. Скільки на підробках встиг заробити чоловік, правоохоронці не повідомляюють, але на фото оприлюдненому прокуратурою, можна нарахувати принаймні 25 готових сертифікатів. Тобто зловмисник планував отримати щонайменше 25 тис. грн.

Готові сертифікати про вакцинацію зловмисник продавав по 1 тис. грн ( фото поліції)

Також правоохоронці встановили, що зловмисник в основному надавав свої послуги міжнародним перевізникам. Тобто підроблені сертифікати про вакцинації чоловік продавав перевізникам, а ті перепродували документи пасажирам, які їхали закордон. За даними слідства, ці люди – заробітчани, а не туристи.

Слідство ще триває. У понеділок, 22 листопада, чоловікові повідомили про підозру за фактом підробки документів, скоро суд обере йому запобіжний захід. Максимальне покарання, передбачене для зловмисника – позбавлення волі на строк до п'яти років.