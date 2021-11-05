У місті Ізмаїл Одеської області лікарі борються за життя пацієнтки з важкою формою коронавірусу. Жінка зізналася, що має підроблений сертифікат про вакцинацію, повідомила прес-служба обласного департаменту охорони здоров’я.

Жінка потрапила до Дунайської обласної лікарні у тяжкому стані. До цього вона провела 10 днів удома, де займалася самолікуванням. Стан хворої різко погіршувався, хоча в медичній карті пацієнтки було вказано сертифікат про вакцинацію від коронавірусу з двома дозами. Стан жінки був настільки важким, що до неї вирушила медична комісія, яка провела комісійний огляд. Під час огляду пацієнтка зізналася, що не робила щеплення.

«У палаті в присутності медичної сестри, мене і завідувача ковідного відділення їй сказали: “Ви у вкрай важкому стані. Тактика лікування залежить від того, чи були ви вакциновані. Від цього залежить ваше життя – потрібні різні препарати і різні дози”. Тоді вона взяла за руку завідувача відділення і сказала: “Я не вакцинована”», – розповів директор лікарні Віталій Гайдуков.

2 листопада жінку перевели в реанімацію – її стан продовжує погіршуватись і їй потрібна активна киснева терапія, можливо, навіть переведення на апарат штучної вентиляції легень.

Керівництво лікарні повідомило про цей випадок не лише до Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА, а й до Служби безпеки України.

Нагадаємо, що підробка ковід-сертифікатів є злочином. Наразі для тих, хто користується такими сертифікатами, покарання не є надто великим, і таких людей карають за статтею про службове підроблення. За використання підробленого ковід-сертифіката загрожує штраф до 850 грн, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. Однак Верховна Рада готується запровадити за підробку документів про вакцинацію значно суворіше покарання. Депутати планують доповнити Кримінальний кодекс України статтею 321-3, яка передбачає встановлення відповідальності за використання свідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб. Якщо відповідні зміни ухвалять, то за використання таких документів буде загрожувати штраф на суму від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років.