У лікаря також вилучили 12 тис. доларів, походження яких будуть встановлювати

Поліцейські затримали травматолога, який працював у одній з лікарень області, а також його спільника за підробку сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Як повідомила у вівторок, 26 жовтня, поліція Хмельницької області, За грошову винагороду в сумі 5 тис. грн лікар-травматолог через посередника гарантував громадянам отримання сертифікату без фактичної вакцинації з внесенням неправдивих даних про вакцинацію у відповідну електронну базу. В прокуратурі уточнили, що йдеться про внесення неправдивих даних про вакцинацію в електронні медичні картки пацієнтів.

Наразі правоохоронці

Крім того, за місцем роботи лікаря, крім суми хабаря, правоохоронці вилучили 12 тис. доларів, походження яких встановлюється.

Наразі проти лікаря відкрили кримінальне провадження за статтею про хабарництво, йому загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Крім того, поліцейські заявили, що шукатимуть тих, хто звертався до лікаря з проханням про фальшивий ковід-сертифікат.

Як повідомляв ZAXID.NET, Львівська область опинилася у топі регіонів, де найбільше підробляють ковід-сертифікати.