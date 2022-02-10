У МОЗ наголосили, що препарат може бути підробкою

У аптеках Хмельницького виявили таблетки від коронавірусу, які не зареєстровані в Україні. Про це у четвер, 10 лютого, заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда. За його словами, препарат молнупіравіру з хмельницьких аптек може бути підробкою. Натомість легальні таблетки «Молнупіравір», які наприкінці січня зареєструвало МОЗ, видаються лише за рецептом лікаря і наразі їх не планують продавати в аптеках.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, препарат молнупіравір з хмельницьких аптек може нести загрозу здоров'ю пацієнтів. «Препарат, що є у продажу, не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено. Так само МОЗ не відповідальний за сам препарат, який, цілком можливо, є фальсифікатом та несе загрозу життю пацієнтів», – відзначив Олександр Комаріда.

В МОЗ також уточнили, що наразі не планується реалізація препарату «Молнупіравір» через аптечну мережу, ліки будуть доступні українцям, які їх потребують, безкоштовно за призначенням лікаря. Загалом в Україну прибуло 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір», призначеного для лікування COVID-19.

Нагадаємо, таблетки «Молнупіравір» від американської компанії Merck зареєстрували наприкінці січня. У першу чергу препарат використовуватимуть для лікування коронавірусу в групах ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого. Україна замовила 300 тис. курсів препарату ще у 2021 році. Постачання ліків, як зазначає МОЗ, очікується вже найближчим часом.