В Україну 6 лютого прибули перших 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір» для лікування Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він розповів, що роботу над контрактуванням цих ліків Україна почала ще у листопаді 2021 року – під час підготовки до чергової хвилі Covid-19. Ляшко зазначив, що до квітня в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів «Молнупіравіру».

Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало препарат для лікування Covid-19 «Молнупіравір» для екстреного застосування 26 січня.

Що відомо про «Молнупіравір»?

Пігулки від коронавірусу, розроблені компаніями Ridgeback Biotherapeutics та Merck Sharp&Dohme (MSD). Препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Клінічні дослідження показали, що препарат є найбільш ефективним на ранніх стадіях захворювання, тому його рекомендують застосовувати якомога швидше після підтвердження Covid-19 і протягом п’яти днів після появи симптомів.

Ліки схвалив регулятор Європейського Союзу. Показники ефективності цих таблеток проти госпіталізації та смерті під час інших випробувань становили 50%.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику, як-от надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.