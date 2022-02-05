Все більше країн повідомляють про зростання кількості інфікованих різновидом «Омікрону» – BA.2. За словами вчених, підвид не має генетичного маркера, є ще більш заразним і в деяких країнах вже почав витісняти «оригінальний» штам «Омікрон». Про це пише Al Jazeera.

Наголошується, що BA.2 – це не окремий штам, а різновид «Омікрону», який, серед інших, має споріднені різновиди BA.1, BA.2, BA.3 і B.1.1.529. Вперше BA.2 зафіксували в листопаді серед зразків, які завантажили у фахівці з Філіппін.

Фахівці іноді називають BA.2 «невидимим», оскільки він не має генетичного маркера, який дослідники використовували, щоб відрізнити «Омікрон» від Дельти. BA.2 можна виявити за допомогою експрес-діагностики та ПЛР-тесту, але вони не можуть відрізнити BA.2 від «Дельти».

У технічному документі, опублікованому Агенцією охорони здоров’я Великої Британії вказується на більш високу заразність BA.2. За попередніми даними, йдеться про «заразність, вищу на кілька відостків». Попри це, наразі немає даних про те, що BA.2 призводить до важчого перебігу хвороби, а ВООЗ поки не зафіксувала вищих показників госпіталізації.

ВООЗ вже заявила, що подальші дослідження особливостей BA.2 мають бути пріоритетними незалежно від ситуації з «оригінальним» штамом «Омікрон». Там наголошують, що головна небезпека в тому, що поява BA.2 свідчить про те, що коронавірус «продовжує поширюватися і продовжує розвиватися».