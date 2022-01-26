Міністерство охорони здоров’я зареєструвало таблетки «Молнупіравір», які виробляє американська компанія Merck, для лікування Covid-19. Про це повідомило МОЗ у середу, 26 січня.

У першу чергу препарат використовуватимуть для лікування коронавірусу в групах ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Україна замовила 300 тис. курсів препарату ще у 2021 році. Постачання ліків, як зазначає МОЗ, очікується вже найближчим часом.

Використання цього медикамента раніше схвалило вропейське агентство з лікарських засобів (EMA), а 4 листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка дозволила цей препарат.

24 листопада Україна розширила перелік медикаментів, які закуплять для лікування Covid-19. До списку додали експериментальний препарат «Ритонавір» від компанії Pfizer і таблетки «Молнупіравір» від Merck.

Що відомо про «Молнупіравір»?

Пігулки від коронавірусу, розроблені компаніями Ridgeback Biotherapeutics та Merck Sharp&Dohme (MSD). Препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику, як-от надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.