В Україні зареєстрували таблетки «Молнупіравір» для лікування Covid-19
Постачання пігулок від компанії Merck очікується вже найближчим часом
Міністерство охорони здоров’я зареєструвало таблетки «Молнупіравір», які виробляє американська компанія Merck, для лікування Covid-19. Про це повідомило МОЗ у середу, 26 січня.
У першу чергу препарат використовуватимуть для лікування коронавірусу в групах ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.
Україна замовила 300 тис. курсів препарату ще у 2021 році. Постачання ліків, як зазначає МОЗ, очікується вже найближчим часом.
Використання цього медикамента раніше схвалило вропейське агентство з лікарських засобів (EMA), а 4 листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка дозволила цей препарат.
24 листопада Україна розширила перелік медикаментів, які закуплять для лікування Covid-19. До списку додали експериментальний препарат «Ритонавір» від компанії Pfizer і таблетки «Молнупіравір» від Merck.
Що відомо про «Молнупіравір»?
Пігулки від коронавірусу, розроблені компаніями Ridgeback Biotherapeutics та Merck Sharp&Dohme (MSD). Препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.
У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику, як-от надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.
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