Молнупіравір є першим пероральним препаратом від коронавірусу у світі

У четвер, 4 листопада, Велика Британія стала першою країною у світі, що офіційно дозволила використання препарату від коронавірусу молнупіравір від американської фармацевтичної компанії Merck.

Як повідомляє Reuters, Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення Великої Британії рекомендує використовувати молнупіравір одразу після позитивного результату тесту на Covid-19 упродовж 5 днів. Щоправда, наразі невідомо, коли виробник привезе таблетки в країну.

Це перші офіційно визнані таблетки від коронавірусу у світі. У США будуть погоджувати дозвіл на їх використання лише наступного тижня. Як стало відомо з клінічних досліджень у жовтні, молнупіравір може допомогти знизити удвічі ризик смерті або госпіталізації у людей, які є в групі ризику важкого перебігу Covid-19, якщо почати вводити препарат на початках хвороби. До того ж, таблетки можна використовувати у домашніх умовах.

У Британії препарат продаватимуть під назвою «Лагевріо». У країні під час його використання продовжать вивчати дію препарату. У жовтні уряд Британії домовився з Merck про купівлю 480 тис. курсів (5 днів по дві таблетки) препарату. У планах Merck випустити 10 млн курсів молнупіравіру до кінця року і щонайменше 20 млн – у 2022 році. Також виробник хоче продати ліцензію на виробництво препарату іншим великим фармацевтичним фірмам, аби стало забезпечувати ним ринок. У компанії кажуть, що таблетки ефективні проти усіх штамів коронавірусу, зокрема і проти штаму «Дельта».

У середньому 40 тис. нових хворих на коронавірус щодня виявляють у Британії упродовж останнього тижня. Більше – приблизно 74 тис. – тільки у США, де у 5 разів більше населення.

Додамо, що також над розробкою таблеток від коронавірусу працюють компанії Pfizer та Roche.