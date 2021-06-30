До осені в Європі планують дозволити 5 препаратів від коронавірусу

Європейська комісія назвала 5 перспективних препаратів для лікування коронавріусу, що можуть схвалити для використання в Європі вже восени. Про це ідеться на сайті Єврокомісії.

Чотири з цих препаратів створені на основі моноклональних антитіл, наразі вони перебувають на випробувальному огляді у Європейському агентстві з лікарських засобів (ЕМА). П’ятий препарат – імунодепресант (препарат, що знижує активність імунної системи), що має отримати додаткову авторизацію від ЕМА для лікування пацієнтів з Covid-19.

Усі п’ять препаратів перебувають на високому етапі готовності та досліджень. Очікується, що вони отримають ринкову авторизацію в ЄС до жовтня 2021 року.

«Сьогодні ми робимо перший крок до формування широкого портфоліо препаратів для лікування Covid-19. Хоча вакцинація швидко прогресує, вірус не зникає, і пацієнти потребуватимуть ефективного лікування. Наша мета – визначити більше перспективних препаратів, що перебувають на стадії розробки, та авторизувати принаймні три до кінця цього року», – прокоментувала єврокомісар з охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Також Єврокомісія хоче розширити потенційне портфоліо лікувальних засобів проти коронавірусу до 10 перспективних препаратів. Їх відбір для включення у портфоліо ЄС буде заснований на наукових критеріях, погоджених із країнами-членами.

До слова, раніше корейська фармацевтична компанія Celltrion повідомила про успішне випробування терапії від коронавірусу на основі антитіл.

Раніше препарати на основі антитіл від місцевих виробників схвалили у США. Ними навіть лікували президента Дональда Трампа, а німецький уряд уклав контракт на постачання експериментального препарату. Водночас випробування цих ліків ще не завершені.

Додамо, що зараз у світі не має визнаних специфічних ліків від коронавірусу. Covid-19 лікують симптоматично різними препаратами, а ВООЗ рекомендує вакцинуватись, щоб убезпечити себе. Утім, раніше про «таблетки від коронавірусу» заявила американська компанія Pfizer, що першою у світі розробила ефективну вакцину проти Covid-19. Зараз тривають клінічні випробування її імовірних ліків від коронавірусу. У компанії сподіваються, що зможуть запропонувати специфічну терапію до кінця 2021 року.