У США винайшли захисну маску, яка діагностує коронавірус
Подібну технологію вже використовували для виявлення вірусів Ебола та Зіка
Науковці створили захисну маску, яка може діагностувати коронавірус. Про це йдеться у повідомленні на сайті Массачусетського технологічного інституту.
За словами науковців, для діагностики коронавірусу масці потрібно приблизно 90 хв. У неї вбудовані крихітні одноразові датчики. Якщо людина має коронавірус, то на індикаторі з'явиться яскрава смужка, якщо ні – тьмяна.
Датчики спроектовані таким чином, що їх може активувати користувач, коли він буде готовий до виконання тесту, а результати будуть відображатися на внутрішній стороні маски для забезпечення конфіденційності користувача.
Технологія роботи датчиків заснована на винаході їхнього розробника – професора Массачусетського технологічного інституту.
У 2014 році він з'ясував, що деякі речовини, які реагують на молекули вірусу, можна вбудувати в папір. Науковець вже використовував цей підхід для виявлення вірусів Ебола та Зіка.