В маски вбудовані одноразові датчики, які можуть виявляти коронавірус

Науковці створили захисну маску, яка може діагностувати коронавірус. Про це йдеться у повідомленні на сайті Массачусетського технологічного інституту.

За словами науковців, для діагностики коронавірусу масці потрібно приблизно 90 хв. У неї вбудовані крихітні одноразові датчики. Якщо людина має коронавірус, то на індикаторі з'явиться яскрава смужка, якщо ні – тьмяна.

Датчики спроектовані таким чином, що їх може активувати користувач, коли він буде готовий до виконання тесту, а результати будуть відображатися на внутрішній стороні маски для забезпечення конфіденційності користувача.

Технологія роботи датчиків заснована на винаході їхнього розробника – професора Массачусетського технологічного інституту.

У 2014 році він з'ясував, що деякі речовини, які реагують на молекули вірусу, можна вбудувати в папір. Науковець вже використовував цей підхід для виявлення вірусів Ебола та Зіка.