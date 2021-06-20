Австралійські науковці почали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу, яка буде вводитися за допомогою назального спрею. Про це пише «Голос Америки».

Випробування проводять дослідники компанії Nucleus Network з Брісбена. Вони припускають, що нова вакцина може виявитися ефективнішою, ніж препарати AstraZeneca і Pfizer. Зазначається, що незалежний комітет з етики схвалив початок досліджень.

Медичний директор Nucleus Network Пол Гріффін підкреслює, що новий препарат націлений виключно на зниження ризику зараження.

«Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим самим шляхом, яким в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність... і, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу», – переконують науковці.

Окрім того, зауважують дослідники, на вакцинацію за допомогою спрею зможуть зважитися багато людей, які бояться уколів.