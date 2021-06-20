В Австралії випробовують вакцину від Covid-19 у вигляді назального спрею
Розробники переконані, що «введення вакцини тим самим шляхом, яким в організм потрапляє вірус підсилює її ефективність»
Австралійські науковці почали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу, яка буде вводитися за допомогою назального спрею. Про це пише «Голос Америки».
Випробування проводять дослідники компанії Nucleus Network з Брісбена. Вони припускають, що нова вакцина може виявитися ефективнішою, ніж препарати AstraZeneca і Pfizer. Зазначається, що незалежний комітет з етики схвалив початок досліджень.
Медичний директор Nucleus Network Пол Гріффін підкреслює, що новий препарат націлений виключно на зниження ризику зараження.
«Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим самим шляхом, яким в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність... і, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу», – переконують науковці.
Окрім того, зауважують дослідники, на вакцинацію за допомогою спрею зможуть зважитися багато людей, які бояться уколів.