Вакцина-кандидат CVnCoV німецького виробника CureVac за результатами другої фази проміжних випробувань не досягла очікуваних результатів ефективності. Про це біофармацевтична компанія зі штаб-квартирою в університетському місті Тюбінгені повідомила в середу, 16 червня.

«У безпрецедентних до сьогоднішнього дня умовах, пов'язаних з наявністю щонайменше 13 варіантів вірусу, в групі учасників випробувань за результатами проміжного аналізу було виявлено попередня ефективність у 47 відсотків по відношенню до захворювання Covid-19 всіх рівнів важкості. Таким чином, статистично вакцина-кандидат не виконала критеріїв для визнання випробувань успішними», – йдеться в повідомленні, яке цитує DW.

За даними CureVac, перші проміжні аналізи показали, що ефективність вакцини залежить від віку учасників випробувань і штамів вірусу. Друга фаза проміжних випробувань вакцини-кандидата від CureVac проходила в кількох країнах, в ній брали участь 40 тис. добровольців.

ВООЗ рекомендує використовувати вакцини з ефективністю вище 50%, причому показники багатьох з вже схвалених препаратів значно перевищують цю позначку.

Препарат CVnCoV від CureVac повинен стати третьою вакциною від коронавірусу, в основі якої лежить технологія мРНК, що вважається новим словом у фармацевтиці, проте ніколи раніше широко не застосовувалася. З цієї ж технології створені вакцини BioNTech/Pfizer і Moderna, вже зареєстровані для застосування в ЄС, ефективність яких перевищує 90%.

У Німеччині та всьому Євросоюзі з вакциною від CureVac пов'язували великі надії. У листопаді 2020 року ЄС попередньо замовив у цієї компанії 405 млн доз – більше, ніж у будь-якого іншого виробника. До того ж Брюссель ще навесні 2020 року надав CureVac кредит в сумі 80 млн євро, а уряд Німеччини придбав акції компанії на 300 млн євро. Все це відбулося після появи чуток про те, що екс-президент США Дональд Трамп нібито намагався за велику суму заздалегідь заручитися ексклюзивними правами на використання цієї вакцини в Сполучених Штатах.

Влітку 2020 року розміщення підприємством CureVac своїх акцій на американській біржі Nasdaq викликало ейфорію у інвесторів, однак після оприлюднення 16 червня повідомлення про провал випробувань на проміжній стадії їх ціна впала на 52%.