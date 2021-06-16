Частину коштів від розмитнення машин на єврономерах хочуть витратити на вакцини

Кабінет міністрів погодив законопроект про виділення додаткових 1,4 млрд грн на боротьбу з коронавірусом, зокрема на закупівлю вакцин. Тепер документ передадуть на розгляд парламенту. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Додаткові 1,4 млрд грн, за словами глави уряду, будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах. Додамо, що у вівторок, 15 червня, почав діяти відповідний порядок пільгового розмитнення.

«Загалом в України є домовленості на поставки понад 40 млн доз вже цього року. Частина цих поставок вже оплачена, а по іншій частині вносяться аванси», – каже Денис Шмигаль.

Під час засідання уряду він додав, що, згідно із даними соціологічних опитувань, кількість українців, які хочуть вакцинуватись, зростає. До слова, в Україні працюють близько 50 центрів вакцинації від коронавірусу, зокрема у Львові у минулі вихідні можна було вакцинуватись у трьох таких центрах.