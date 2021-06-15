На львівщині дві дози вакцини вже отримали понад 11 тисяч мешканців області

На Львівщину надійшла чергова партія вакцини Pfizer, 10 530 доз. Нею планують щепити працівників органів місцевого самоврядування, судових структур, освіти та осіб з першого і другого етапів вакцинації, в першу чергу, медиків, повідомила 15 червня прес-служба ЛОДА з посиланням на регіонального координатора з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олега Когута.

Вакцина Pfizer-BioNTech розроблена німецькою біотехнологічною компанією «BioNTech» спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Вакцину внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ.

«В область надійшла чергова партія вакцин проти коронавірусної інфекції. Цими дозами планують вакцинувати працівників органів місцевого самоврядування, судових структур, освіти та осіб з першого і другого етапів вакцинації, в першу чергу, медиків. Процес вакцинації триває, але лише спільними зусиллями ми отримаємо хороший результат», – повідомив Олег Когут.

Загалом на Львівщині від початку кампанії зроблено 111965 щеплень (з них 13182 вакциною Pfizer). Дві дози вакцини отримали 11127 мешканців Львівщини, решта – одну дозу. За темпами вакцинації Львівщина посіла четверте місце серед областей України, більше осіб провакциновано лише у Києві, Дніпропетровській і Київських областях.

У Львівській області вакциною Covieshield провакциновано 38 403 особи, Astra Zeneca – 27 740, Coronavac – 32 640 і Pfizer – 13 182 особи.