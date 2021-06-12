Вакцинуватись можуть усі охочі в порядку живої черги

Із суботи, 12 червня, у Львові запрацювали три центри вакцинації від Covid-19. У них можуть щепитися ті, хто записався в чергу через додаток «Дія», а також ті, хто прийшов без запису, в порядку живої черги.

Цими вихідними львів'ян щеплюють на «Арені Львів», у Центрі Довженка на Сихові та на третьому поверсі ТРЦ Forum Lviv, що на вул. Під Дубом, 76. До центрів вакцинації утворилися черги з охочих отримати вакцину від коронавірусу.

У кожному центрі працює три-чотири бригади медиків, які щеплюють львів'ян китайською вакциною CoronaVac. До центру на «Арені Львів» організували шатл-баси, що курсують із пл. Петрушевича.

Зазначимо, що центри вакцинації у Центрі Довженка та ТРЦ Forum Lviv працюватимуть 10:00 до 15:00, а на стадіоні – до 18:00.

Крім цього, у ці вихідні запрацювали центри вакцинації у Дрогобичі, Трускавці, Червонограді, Новояворівську та Стрию. Загалом на Львівщині діє 8 центрів вакцинації. На базі центрів вакцинації працює 21 бригада, з них 13 у Львові.

Нагадаємо, що 29 травня на «Арені Львів» запрацював великий Центр вакцинації, де щеплюють китайською вакциною CoronaVac.