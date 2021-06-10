у вихідні планують вакцинувати від коронавірусу декілька тисяч львів'ян

У вихідні, 12-13 червня, у Львові та області планують вакцинувати від коронавірусної інфекції декілька тисяч людей, для цього відкрили додаткові центри вакцинації: два у Львові і три у великих містах області – Дрогобичі, Трускавці і Стрию. Найвірогідніше, до вихідних відкриється центр вакцинації і у Червонограді.

У Львові центр вакцинації працюватиме у суботу-неділю у ТРЦ «Форум» на вул. Під Дубом,76. Щепитимуть львів’ян з 10:00 до 15:00.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, у цьому центрі можуть вакцинуватися львів’яни з різних районів міста, хто записався у чергу у додатку «Дія».

Другий центр вакцинації працюватиме на Сихові, у центрі ім. Олександра Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81 з 10:00 до 15:00. Тут можуть вакцинуватися усі бажаючі з різних районів Львова, хто підписав декларацію з сімейним лікарем.

У найближчі вихідні продовжать вакцинувати людей і у центрі вакцинації на стадіоні «Арена Львів» з 10:00 до 18:00. Тут щепитимуть львів’ян, котрі стоїть у черзі в додатку «Дія» і були попередньо запрошені на вакцинацію.

За словами Андрія Москаленка, якщо до центру вакцинації під’їдуть люди, які живуть на околицях Львова, то їм не відмовлять.

«Ми організовуємо центри вакцинації першочергово для львів’ян, але якщо людина з околиці Львова, яка стоїть у черзі у додатку «Дія», захоче вакцинуватися, то чому ні», – каже Андрій Москаленко.

У кожному центрі вакцинації працюватиме три-чотири бригади. Для щеплення використовуватимуть вакцину CoronaVac.

«Орієнтуємося у вихідні вакцинувати декілька тисяч людей. Якщо побачимо, що є багато бажаючих вакцинуватися і буде достатньо вакцини, то ми готові відкрити центри вакцинації у школах, щоб львів’ янам було ще зручніше», – каже Андрій Москаленко.

Центри вакцинації, які працюватимуть у вихідні, відкрили і у великих містах області.

Як повідомив ZAXID.NET регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут, центри вакцинації відкрито у Дрогобичі, Трускавці і Стрию. Наймовірніше, такий центр буде відкрито і у Червонограді.

«Вакцинуватися у цих центрах можуть усі бажаючі, але перевага надається тим, хто стоїть у черзі у додатку "Дія" і людям, котрим за 60 років», – каже Олег Когут.