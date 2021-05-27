Центр на «Арені Львів» працюватиме для мешканців усієї області

У суботу, 29 травня, на «Арені Львів» почне працювати перший в Україні центр вакцинації населення. Передусім там робитимуть щеплення від коронавірусу тим мешканцям області, які записалися в чергу через додаток «Дія». Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac (компанії Sinovac). Про офіційне відкриття центру 27 травня повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

«Вже цієї суботи мешканці області, які зареєструвалися через додаток «Дія», зможуть отримати щеплення проти коронавірусної інфекції у центрі вакцинації населення. Його створять на базі стадіону «Арена Львів» задля об'єднання зусиль, спрямованих на пришвидшення темпів вакцинації від Covid-19. Метою відкриття центру вакцинації населення є забезпечення стійкої здатності проводити щеплення для якомога більшої кількості дорослого населення України», – написав Максим Козицький.

Центр вакцинації матиме свого керівника, там працюватимуть лікарі, вакцинатори, бригада медиків для екстреної допомоги, а також консультанти.

Запис на вакцинацію через додаток «Дія» почався ще 1 березня, але досі в Україні вакцинували лише пріоритетні групи громадян (військових, лікарів, освітян, публічних осіб). До 27 травня щеплення від коронавірусу зробили майже 1,1 мільйона українців. На Львівщині від коронавірусу вакцинували 70448 осіб, з них 5013 отримали дві дози вакцини.

Щеплення на «Арені Львів» робитимуть вакциною CoronaVac – 25 травня Львівщина отримала 16 тисяч доз цієї вакцини для працівників санаторно-курортних закладів, прокуратури, спецзв’язку, а також осіб з листа очікування «Дії». Більшість вакцинованих до цього часу мешканців області отримали щеплення вакциною AstraZeneca (88%). Інші отримали CoronaVac (8%) та Pfizer (4%).

Записаним на вакцинацію через додаток «Дія» мають повідомити, коли саме і куди їм приходити, щоб зробити щеплення.