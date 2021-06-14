У наступні вихідні центрів вакцинації буде ще більше

У минулі вихідні, 12-13 червня, у Львові та області провакцинували від коронавірусної інфекції 4 299 людей, з них майже 3000 у Львові (у вихідні 5-6 червня у центрі вакцинації на «Арена Львів» щепили 2447 осіб). Працювали вісім центрів вакцинації: три – у Львові і п’ять – у великих містах області: Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді і Новояворівську, повідомляє департамент охорони здоров’я Львівської ОДА. Уже цього тижня центрів вакцинації буде більші і у Львові, і в районах області.

Найбільше людей провакцинували у Львові, тут центри вакцинації працювали на стадіоні «Арена Львів», у центрі ім. О.Довженка та ТРЦ Forum Lviv. У суботу, 12 червня, щеплення отримали 1559 львів’ян, а у неділю, 13 червня, – 1409.

У Дрогобичі за минулі вихідні щеплення отримали 366 осіб, Трускавці – 197, Стрию – 417, Червонограді – 153. Новояворівську – 198.

У центрах вакцинації працювала 21 мобільна бригада. Щепили людей вакциною CoronaVac.

Бажаючих вакцинуватися було доволі багато, у центрах вакцинації навіть утворилися черги. За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, цетри вакцинації уже найближчим часом планують відкрити у школах у кожному районі Львова. Зараз саме обговорюється це питання: у яких школах, скільки бригад працюватиме і в які години тощо.

Планують збільшити кількість центрів вакцинації і в області. Як повідомив ZAXID.NET регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут, їх хочуть створити у всіх колишніх районних центрах і великих містах, щоб всі охочі мали можливість вакцинуватися. За словами Олега Когута, вакцицини CoronaVac є достатньо, близько 80 тис. доз.