Ліки південнокорейської компанії пройшли третій етап глобальних випробувань

Південнокорейська фармацевтична компанія Celltrion повідомила про позитивні результати випробувань експериментального лікування Covid-19 на основі антитіл. Зазначається, що така терапія є безпечною і зменшує період одужання в середньому на 5 днів. Про це повідомляє Reuters.

Зараз завершилась третя фаза глобальних випробувань, що розпочались у січні за участі 1315 людей у 13 країнах, серед яких Південна Корея, США, Іспанія, Румунія та інші.

У компанії кажуть, що терапія на основі антитіл зменшує важкі симптоми коронавірусної інфекції у понад 70% пацієнтів, включно із хворими на Covid-19 із груп ризику – тобто зі складними супутніми захворюваннями.

У лютому компанія Celltrion із південнокорейським Національним інститутом охорони здоров’я отримала часткове схвалення терапії антитілами у Південній Кореї. Тоді ішлося про 38 видів антитіл, що можуть впливати на коронавірус. У компанії кажуть, що тепер подаватимуться на отримання повного дозволу на основі своїх випробувань.

Celltrion працює у біофармацевтичному напрямку із 2002 року. Її препарати для лікування ревматоїдних захворювань, хвороби Крона у дітей і дорослих, псоріазу, виразкового коліту тощо затверджені FDA (Управлінням з продовольства і медикаментів США) та EMA (Європейським агентством з лікарських засобів).

Раніше препарати на основі антитіл від місцевих виробників схвалили у США. Ними навіть лікували президента Дональда Трампа, а німецький уряд уклав контракт на постачання експериментального препарату. Водночас випробування цих ліків ще не завершені.

Додамо, що зараз у світі не має визнаних специфічних ліків від коронавірусу. Covid-19 лікують симптоматично різними препаратами, а ВООЗ рекомендує вакцинуватись, щоб убезпечити себе. Утім, раніше про «таблетки від коронавірусу» заявила американська компанія Pfizer, що першою у світі розробила ефективну вакцину від коронавірусу. Зараз тривають клінічні випробування її імовірних ліків від коронавірусу. У компанії сподіваються, що зможуть запропонувати специфічну терапію до кінця 2021 року.

Так само про роботу над ліками від коронавірусу повідомили австралійські вчені, які також співпрацюють із групою американських колег. Вони вже випробували свої ліки на мишах і ті показали майже 100-відсоткову ефективність, але науковці застерігають, що це не гарантує ефективності ліків під час їх застосування людьми. Вчені з Австралії не поспішають і говорять, що результати своєї роботи зможуть представити після усіх необхідних випробувань орієнтовно у 2023 році.

Про розробку ліків від Covid-19 говорила ще низка фармацевтичних компаній, та усі вони стосувались препаратів, що створюються на основі вже відомих раніше.